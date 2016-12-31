ترفيعات وزارة الداخلية.. أسماء
منذ 10 ساعة 31 دقيقة
اخبار الاردن - قرر وزير الداخلية سلامة حماد ترفيع 34 موظفاً من الفئات الاولى والثانية ترفيعاً جوازياً اعتباراً من تاريخ 31/12/2016 .. وتاليا الأسماء:
بدر القاضي
صالح الزبن
عارف عبدربه كريشان
احمد محمد العجلوني
فالح حمد الرحيمي
عبدالسلام تركي القاضي
حسام الدين الشرفا
عبدالله سيال العون
مخلد جازي الغثيان
خالد محمد حجاج
طلال ركان خريشا
مالك هاني خريسات
محمد عواد الخليفات
فلاح عواد الجبور
محمد احمد الطيفي
رياض محمود العبابنه
ايمن كمال باكير
اكرم احمد النوايسه
ناصر عارف الحديد
لونا مخائيل النبر
سلطان مشهور الكلوب
فيصل مهدي سميران
بدر قفطان الفواز
نواف غصاب الخريشا
اكرم محمد الخوالده
رامي داوود بدر
عبدالناصر عبدالقادر المجالي
جمال ركان الخريشا
ايمن سالم الرومي
نواف علي الشهوان
محمد حسن بني نصر
ضيف الله محمود السلامين
عبدالله عيد الزوايده
عصام محمد النوافله