النائب الحباشنة للملك:أضعكم بصورة ما جرى في الكرك وحجبوها عنك

اخبار الاردن - وجه النائب صداح الحباشنة رسالة مناشدة لى جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص الاحداث الاخيرة التي شهدتها الكرك.

رسالة مناشدة إلى جلالة الملك..

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه تحية طيبة من أرض الطيبيبن من الكرك .. كرك الشهداء الصابرين والعابرين دروب المجد المعطرة بدمائهم والمرابطين في الأرض انتماء وولاء للدولة ومؤسساتها الوطنية وقيادتها الهاشمية الحكيمة .

سيدي صاحب الجلالة لقد أملت علي أخلاقي الوطنية كنائب عن الوطن وعن محافظة الكرك بالتحديد أن أضعكم بصورة ما جرى في محافظة الكرك الحبيبة تلك الصورة التي أراد حجبها عن جلالتكم بطانة انتهازية فاسدة تريد أن تذهب بالوطن إلى المجهول من خلال خلق جدار عازل بين الشعب وقيادته لتحقيق مكاسبها اللاوطنية الخاصة والتخلي عن مسؤلياتها تجاه ما يواجه الوطن من مخاطر جمة ممثلة بشبح الإرهاب الأعمى والفساد الموازي له في مؤسسات وطننا الحبيب .

سيدي صاحب الجلالة لقد بينت أحداث الكرك الأخيرة حجم الهوة الواسعة والإنفصال العضوي بين جهوزية شعبنا وأجهزتنا الأمنية بأفراده وضباطه في مواجهة التحديات وبين استهتار واسترخاء القيادات السياسية والأمنية المترهلة ففي الوقت الذي كانت قواتنا تواجه الإجرام الإرهابي بكل شجاعة وتقدم التضحيات والشهداء خرجت علينا الحكومة ممثلة بوزير الداخلية والناطق الرسمي باسم الحكومة ببيانات ومغالطات تبين حجم التناقض بين الرأس الفاسد والمترهل للمؤسسة وبين قاعدتها الصلبة والشجاعة نتيجة سوء التنسيق وعدم الإستعداد والجهوزية ما أصاب المواطنيين بخيبة أمل كبيرة وعليه فإنني أناشد جلالتكم باسم شهداء الكرك وذويهم بعزل ومحاسبة المقصرين وفاء لأرواح شهدائنا وحرصا على أمن وطننا الذي أرادت هذه الثلة الإرهابية المنحرفة استباحته وضعضعة أمنه واستقراره .

سيدي صاحب الجلالة لقد حملني أبناء الكرك أمانة تمثيلهم في مجلس النواب الثامن عشر وقد تربينا في مدرسة الوطن على شرف حمل الأمانة والحفاظ عليها بالنواجذ فكنت حاضرا بين أبناء الكرك أثناء الأحداث المؤلمة التي حصلت مؤخرا فقرأت في وجوههم وأفعالهم والتفافهم حول مؤسسات الوطن وجنوده حجم الحرص على تراب هذا الوطن وحجم الخيبة أيضا التي أصابتهم نتيجة التقصير من القيادات الأمنية والحكومية فكانت النتيجة أن نجح الإرهابيون الظلاميون في تحقيق هدفهم الإجرامي بقتل كوكوبة من شبابنا الأردني الذين نعتز بهم .

سيدي صاحب الجلالة لقد تعلمنا في مدرسة الهاشمين أن الشهداء أكرم الناس وأنبلهم فقد جادوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الوطن وعليه فإنني ألتمس من جلالتكم منح لقب شهيد للمدننين الذين استشهدوا وهم يدافعون صفا إلى صف جانب أبناء قوات الدرك والأمن العام ومنهم من استشهد وهو يحاول اسعاف ومساعدة أفراد الأجهزة الأمنية في مواجهة أؤلئك المجرمين الخوارج . حمى الله الأردن حرا عربيا سيدا بقيادته الهاشمية المظفرة .

المجد لشهداء الوطن والأمة . الخزي والعار والهزيمة للإرهابين الظلاميين والفاسدين .

النائب د صداح أحمد الحباشنة