الوفيات 2016-12-31
منذ 10 ساعة 32 دقيقة
اخبار الاردن -
- شاكر عبدالغفار رزق المصري - دابوق
- سامي أحمد عبدالرحيم الساكت - السلط
- لبيبة يعقوب جريس صوالحة - اللويبدة
- لوريس سالم بطرس أبو منة - الصويفية
- فؤاد فريح خليل قعوار - الصويفية
- اسحق نصرالله عايد قاقيش - خلدا
- هنية عيسى سلامة جبرين - الحصن
- ليديا خضر سعادة - بعد عودة الاهل
- عفاف صالح يوسف الحلاج - الهاشمي الشمالي
- سامية أحمد تقي الدين - الزرقاء
- عدنان محمود ضيف الله ارشيدات - اربد
- رياض نجم العيسى الربضي - عجلون
انا لله وانا اليه راجعون