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الملكة: كل عام وانتم بخير وسلام
الملكة: كل عام وانتم بخير وسلام
منذ 48 دقيقة
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اخبار الاردن
- هنأت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الأردنيين بحلول العام الجديد 2017م.
وقالت الملكة 'كل عام وانتم بخير وسلام'.
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