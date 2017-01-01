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الملكة: كل عام وانتم بخير وسلام

منذ 48 دقيقة
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الملكة: كل عام وانتم بخير وسلام

اخبار الاردن - هنأت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الأردنيين بحلول العام الجديد 2017م.
 
وقالت الملكة 'كل عام وانتم بخير وسلام'.



 
 



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