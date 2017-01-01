اخبار الاردن - هنأت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الأردنيين بحلول العام الجديد 2017م.

اخبار الاردن - هنأت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الأردنيين بحلول العام الجديد 2017م.

اخبار الاردن - هنأت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الأردنيين بحلول العام الجديد 2017م.

وقالت الملكة 'كل عام وانتم بخير وسلام'.