القبض على مطلوبين والبحث عن ثالث في الكرك

اخبار الاردن - ألقت الأجهزة الأمنية، مساء السبت، القبض على شخصين تسببا بحادث سير ولاذا بالفرار، بحسب مصدر أمني.

و خلال قيام أحد الدوريات العاملة بالاختصاص، قامت إحدى المركبات نوع (لانسر) بصدم مركبة والفرار من الدورية، ما أدى إلى صدم مركبة ثانية، وتم متابعه المركبة وضبطها وكان بداخلها 3 أشخاص، تم القبض على اثنين منهم أحدهما مطلوب في حين لاذ الشخص الثالث بالفرار ولا يزال البحث جاري عنه.

وتم فتح تحقيق في الحادثة مع المتهمين للوقوف على أسبابها تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.