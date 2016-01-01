دبي تلغي 21 رحلة جوية بسبب الضباب

اخبار الاردن - أعلنت مؤسسة مطارات دبي إلغاء 21 رحلة مغادرة وقادمة اليوم السبت بسبب الأجواء الضبابية بالإمارة، مؤكدة توفير بدائل مرنة ومميزة للمسافرين.



واكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم العمل مع شركات الطيران على إعادة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي، بالتعاون بين شركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.



وذكر متحدث باسم "طيران الإمارات" أن الضباب الكثيف ليلة أمس تسبب في تأخير مواعيد وصول وإقلاع العديد من الرحلات، معتذرا لمسافريها ومتعهدا بتسهيلات لسفرهم.



ونشرت فلاي دبي قائمة ضمت 17 رحلة ملغاة بعد ان ألغت اول من امس 20 رحلة، مؤكدة ان الالغاء جاء لظروف جوية خارجة عن السيطرة.



كما سجلت شرطة دبي نحو 200 حادث مروري خلال يومين بسبب الضباب دون وقوع خسائر بشرية.-(بترا)