''جاتوه بالكاراميل'' من كتائب القسام للأسير ''أرون''.. فيديو

اخبار الاردن - نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الإسرائيلي الأسير "شاؤول أرون" الثالثة والعشرين، ومع نهاية عام 2016.



وحمل المقطع المصور الذي بدأ بعزوفة "سنة حلوة يا جميل" عبارة: "عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله" باللغتين العربية والعبرية.



كما ختم الفيديو بعبارة "القرار بيد الحكومة" في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.



وظهر "شاؤول" في مشهد تمثيلي وهو يحاول الفكاك من أسره وهو ينظر إلى بابٍ معتم، ليظهر فجأة نتنياهو بلباس مهرج ويقترب منه ليطفئ شمعاته الثلاثة، كنايةً عن سنوات أسره.



وفي مشهد تمثيلي آخر، شاركه زملاءه الأسرى الآخرون "فرحته" في يوم ميلاده بدق أطباقٍ معدنية ويلتفون حول قالب من "الجاتو" بالشوكولاتة والمغطى بالكراميل والكريمة البيضاء.



وفي سبتمبر الماضي كشف مصدر خاص كشف لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن ردة فعل "أرون شاؤول" عند مشاهدة جنازة والده، قائلًا إنه: "انهار عند مشاهدته جنازة والده أمس".



يذكر أن كتائب القسام أعلنت عن قتل 14 جنديًا وأسر الجندي شاؤول أورون في عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حي التفاح في 20 يوليو 2014 خلال حرب 2014.