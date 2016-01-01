حالة الطقس ليومي الاحد والاثنين

اخبار الاردن - تستمر درجات الحرارة نهار اليوم دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وبحسب موقع طقس العرب، تبقى الأجواء باردة عُموماً وخاصة في الجبال، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.



فيما يكون الطقس بارداً عُموماً ليلاً، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية، حيث يتوقع تشكّل الصقيع في أجزاء منها، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد لتصبح دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وخاصة في الجبال، وغائماً جُزئياً إلى غائم أحياناً، ويتوقع هَطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية، قد تمتد لبعض المناطق الوُسطى.



وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة جنوبية خفيفة السرعة.