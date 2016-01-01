8 مستشفيات تحصل على اعتماد جودة الخدمات

اخبار الاردن - حصلت ثماني مستشفيات على اعتماد جودة الخدمات الصحية.



ووفق النشرة الدورية التي يصدرها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية فان المستشفيات التي حصلت على الاعتماد هي ( 6 ) مستشفيات تتبع لوزارة الصحة ومستشفيان للخدمات الطبية الملكية.



كما انهت (7) مستشفيات تابعة لوزارة الصحة مرحلة التقييم المبدئي والتي تتضمن تقييم وضع المؤسسات الصحية بناء على معايير مجلس اعتماد المؤسسات الصحية للمستشفيات وذلك من أجل تحديد الفجوات وفرص التحسين، مما يساعد مستشفيات ووزارة الصحة على وضع خطة العمل لتحسين الجودة.



وحصل المجلس خلال عام 2016 على إعادة اعتماد من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) لمعايير اعتماد المستشفيات، ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة، ومعايير اعتماد وحدات تصوير الثدي ويعد هذا الإنجاز استمرارا في تقديم خدمات رعاية صحية مميزة وذات جودة عالية.