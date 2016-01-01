15 مليار دينار صافي الدين الداخلي للحكومة بنهاية تشرين الأول 2016

اخبار الاردن - بلغ صافي الدين الداخلي للحكومة المركزية ضمن الموازنة وبموازنات مستقلة نحو 15 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي 2016، وفق بيانات رسمية.



وحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الداخلي 16.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي، جاء معظمه ضمن الموازنة، فيما سجل إجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي نحو 1.6 مليار دينار بنهاية نفس الفترة.



وحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي، ارتفع إجمالي الدين الداخلي من 15.5 مليار دينار في تشرين الأول 2015، إلى 16.6 مليار دينار في تشرين الأول 2016.



وبلغ حجم الدين في بند الحكومة المركزية (ضمن الموازنة) 14 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من عام 2016، ارتفاعا من 12.7 مليار دينار في تشرين الأول من عام 2015.



وتوزعت ديون الحكومة المركزية على سندات وأذونات الخزينة، بمجموع 13.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من عام 2016، والقروض والسلف بـ 455 مليون دينار، فيما لم تسجل سندات التنمية أي قيمة ضمن الدين الداخلي.



كما ارتفع الدين الداخلي للمؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة من 2.4 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 2.5 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016.



وتوزع دين المؤسسات المستقلة بنهاية تشرين الأول 2016، على السندات وإسناد القرض بمجموع 533 مليون دينار، والتسهيلات المباشرة بنحو 2 مليار دينار.



وفي المقابل، تراجع إجمالي ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي من 2.1 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 1.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016.



أما ودائع الحكومة المركزية (ضمن الموازنة)، فبلغت 1.4 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016، انخفاضا من 1.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2015.



وتوزعت هذه الودائع على ودائع وزارة المالية بـ (-297) مليون دينار، وودائع الوزارات والدوائر الحكومية بمجموع 1.7 مليار دينار.



وبلغ مجموع ودائع المؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة 204 ملايين دينار بنهاية تشرين الأول 2016، انخفاضا من 242 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015.



وسجل صافي الدين الداخلي للحكومة المركزية (ضمن الموازنة) 12.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من عام 2016، ارتفاعا من 10.8 مليار دينار في تشرين الأول من عام 2015.