لحظة اقتحام المسلح للملهى في اسطنبول بزي "سانتا كلوز".. فيديو
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اخبار الاردن - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل اللحظة التي بدأ فيها المهاجم اطلاق الرصاص على ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول، بعد أن قام بإطلاق النار العشوائي الذي أودى بحياة 39 شخصاً، بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى 69 جريحاً.
وكان فيديو آخر قد انتشر على مواقع التواصل، التقطته إحدى كاميرات المراقبة من داخل الملهى الليلي الذي شهد المجزرة البشعة ليلة الاحتفال برأس السنة، ظهر فيه أحد المهاجمين وهو متنكر في زي "سانتا كلوز"، قبل أن يبدأ في إطلاق النار.
ويقع الملهى الشهير المذكور في وسط اسطنبول بحي "أورتاكوي" وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة.