لحظة اقتحام المسلح للملهى في اسطنبول بزي "سانتا كلوز".. فيديو

اخبار الاردن - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل اللحظة التي بدأ فيها المهاجم اطلاق الرصاص على ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول، بعد أن قام بإطلاق النار العشوائي الذي أودى بحياة 39 شخصاً، بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى 69 جريحاً.

اخبار الاردن - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل اللحظة التي بدأ فيها المهاجم اطلاق الرصاص على ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول، بعد أن قام بإطلاق النار العشوائي الذي أودى بحياة 39 شخصاً، بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى 69 جريحاً.

اخبار الاردن - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل اللحظة التي بدأ فيها المهاجم اطلاق الرصاص على ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول، بعد أن قام بإطلاق النار العشوائي الذي أودى بحياة 39 شخصاً، بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى 69 جريحاً.