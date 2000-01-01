1.8 مليار دولار ارتفاع الدين الخارجي الأردني في 2016

اخبار الاردن - قدّرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاع الدين الخارجي الأردني بنحو 1.8 مليار دولار في 2016.



وأشارت المؤسسة في تقريرها الذي أصدرته حديثا، ان حجم الدين الخارجي سجل 26.6 مليار دولار، متوقعة ارتفاعه على 27.8 مليار دولار في 2017، مقارنة مع 24.7 مليار دولار في 2015.



ورتبّ التقرير، المملكة بالمركز 12 عربيا بحجم الدين الخارجي، مبينا ان حجم الدين الخارجي للدول العربية سجّل 1.03 تريليون دولار.



وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 207 مليارات دولار ليصل إلى 2670 مليار دولار خلال عام 2017.



ونوه الى ان حجم الديون الخارجية ارتفع من 426.4 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2011 إلى 891 مليار دولار عام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار عام 2015، ثم إلى 923.4 مليار دولار عام 2016.



وارتفع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30.3 بالمئة كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2011، إلى 32 بالمئة عام 2014، ثم إلى 43.3 بالمئة عام 2015.



أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للـ 20 دولة المتوافرة بياناتها، فقد تراجع بمقدار مليارين، حيث انخفض من 2465 مليار دولار من العام الماضي إلى 2463 العام الجاري، مع توقعات بمعاودة ارتفاعه 207 مليارات دولار ليبلغ 2670 مليار دولار لعام 2017.



وأشار التقرير الى ان عشر دول عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز 50 بالمئة لعام 2015، في حين توجد سبع دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة، ودولتان تزيد فيهما النسبة على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.