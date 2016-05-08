اجتماع إسـرائيلي طارئ لبحث تبادل أسـرى مع حماس

اخبار الاردن - بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية في اجتماع طارئ أمس تبادلا للأسرى مع حركة حماس التي تحتجز جنديين إسرائيليين تقول تل أبيب أنهما قتلا. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجلس الوزاري المصغر عقد اجتماعا هو الأول من نوعه منذ عامين، لدارسة إعادة جثماني الجنديين الاسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول المحتجزين لدى حماس منذ العام 2014 في قطاع غزة.



لكن كتائب «عز الدين القسام» الجناح المسلح لحركة حماس، نشرت السبت فيديو ألمحت خلاله إلى أن الجندي الإسرائيلي الأسير، أورون شاؤول، ما يزال على قيد الحياة. وأكدت الإذاعة الاسرائيلية أن تقدما طرأ في الأونة الأخيرة على هذه القضية وأن الوزيرين آرييه درعي وموشيه كحلون اللذين يتوليان هذا الملف استعرضا أم المجلس تفاصيل هذا التقدم. وفي مطلع نيسان الماضي، أعلنت كتائب القسام لأول مرة، عن وجود «4 جنود إسرائيليين أسرى لديها»، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياء أم أمواتا. كما لم تكشف عن أسماء الإسرائيليين الأسرى لديها، باستثناء الجندي «شاؤول أرون»، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب «أبو عبيدة»، في 20 يوليو2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي «القسام» لتوغل بري للجيش الإسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة. وترفض حركة «حماس»، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.



وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في 2014، هما «شاؤول أرون»، و»هدار جولدن»، لكن وزارة الدفاع الاسرائيلية عادت وصنفتهما، مؤخرا، على أنهما «مفقودان وأسيران». وإضافة إلى الجنديين، تتحدث إسرائيل، عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر إسرائيلي من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية. إلى ذلك، اعلنت الحكومة الاسرائيلية أمس انها لن تسلم رفات شهداء حماس الذين قضوا في هجمات على اسرائيليين وستقوم بدفنها بدلا من ذلك. وافاد بيان على حساب تويتر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان «الحكومة الامنية بحثت السياسة المتعلقة بكيفية التعامل مع جثث شهداء حماس وقررت عدم اعادتها ولكن دفنها». ولم يكشف البيان تفاصيل حول خطة الدفن. وكانت اسرائيل دفنت سابقا جثث شهداء في مقابر الأرقام.



وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس خلال مواجهات متواصلة في بلدة حزما، شمال شرقي القدس، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت البلدة أمس. ونقلت سيارات الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج، وأكد ضباط الاسعاف إن إصابة الشاب مستقرة، وليست خطيرة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الشبان والفتية، الذين ألقوا الحجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي، وطاردت قوات الاحتلال الشبان في شوارع البلدة.

في موضوع آخر، أكد المحامي الخاص برئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح خالد زبارقة أن الاحتلال فتح ملفات تحقيق جديدة بحق الشيخ صلاح، تتعلق بنشاطه في المسجد الأقصى، وخطابه الداعي إلى التمسك بالثوابت. وأوضح المحامي زبارقة لإذاعة صوت الأسرى، أن هذا الاجراء من قبل الاحتلال لا يمكن أن يزيد الحكم على الشيخ صلاح وانما يمكن أن يفتح ملف جديد في المحكمة. وأضاف زبارقة، أن قوات الاحتلال تحاول الضغط على الشيخ صلاح من خلال ابعاده عن الأسرى، بدعوى أنه يؤثر عليهم، واشغاله في قضايا جانبية غير هامة كالملفات الجديدة التي يفتحها من فترة إلى أخرى.



وأشار المحامي إلى أن الاحتلال يحاول تجريم العبادات الإسلامية المتعارف عليها وتجرم الواقع الذي يقول أن الأقصى في خطر والاحتلال يستهدفه، ويهدف من خلال هذه الاجراءات وأي محاولة للتحرك من أجل انقاذ المسجد الاقصى او الرباط فيه. يذكر أن الاحتلال اعتقل رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح بتاريخ 8/5/2016، وحكمه بالقضية المعروفة بوادي الجوز لقرابة تسعة أشهر، بتهمة التحريض.



أخيرا، وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع يومي 10و11 الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقال الزعنون في تصريح صحفي امس أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 27/12/2016، الذي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع.



وأكد الزعنون أن اجتماع التحضيرية سيركز على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني تكون ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة، كما سيكون اجتماع اللجنة التحضيرية مناسبة لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية بشكل عام.



يشار الى أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني والتي يرأسها رئيس المجلس تضم في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم. وكانت اللجنة التحضيرية عقدت أربعة اجتماعات خلال العام الماضي في مدينة رام الله، ناقشت خلالها كافة الملفات المتعلقة بعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.