التحقيق بحريق مركبة يكشف جريمة قتل

اخبار الاردن - كشف العاملون في ادارة البحث الجنائي/ شعبة بحث جنائي اقليم البادية الملكية ومركز امن بادية الموقر ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها احد المواطنين في محافظة الزرقاء، وإلقاء القبض على الجناة.



وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني، ان بلاغا من قبل احد المواطنين ورد مساء امس إلى مركز القيادة والسيطرة 911، يفيد بتعرض احدى المركبات في منطقة الذهيبة الغربية/ الموقر للحرق، فتحركت على الفور كوادر البحث الجنائي والمركز الامني المختص والمختبر الجنائي للكشف على المركبة والتحقيق في ملابسات الحادثة.



واضافت: ومن خلال مباشرة التحقيق للوصول الى حارقي المركبة والقبض عليهم، باشر فريق التحقيق منذ لحظة البلاغ بمسح أمني للمنطقة التي احرقت فيها المركبة، لتتمكن احدى الدوريات المشاركة بعملية المسح من الاشتباه بشخصين تواجدا بالقرب من المكان، وجرى ضبطهما على الفور، وتبين ان احدهما حدث من جنسية عربية، والآخر اردني الجنسية، وجرى اصطحابهما لمباشرة التحقيق معهما.



وتابعت الإدارة: ومن خلال التوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهما بعد جمع عدة دلائل تشير لتورطهما باحراق المركبة اعترفا بسرقة المركبة من اختصاص محافظة الزرقاء، والقيام بحرقها في منطقة الموقر بعد قيامهما سويا بقتل مالك تلك المركبة لوجود خلافات فيما بينهم، وترك جثته في احد المستودعات في محافظة الزرقاء، وجرى على الفور التنسيق مع مديرية شرطة محافظة الزرقاء والبحث الجنائي هناك ومرافقة المقبوض عليهما لمكان ارتكاب الجريمة، ليتم العثور على جثة المغدور وعليها آثار الطعن ملقاة داخل احد المستودعات العائدة له، وتم تحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.