16 مخالفة "توجيهي" حتى الان

اخبار الاردن - قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن امتحان الثانوية لهذه الدورة يسير بدرجة عالية من الانضباط ، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي خروقات للامتحان منذ بداية انعقاده.



وأشار الدكتور الذنيبات خلال جولة تفقدية على قاعات الامتحان امس إلى انه لمس ارتياحا كبيرا من قبل الطلبة لمجريات الامتحان سواء من حيث ما وفرته الوزارة من ترتيبات تحقق البيئة الامتحانية الملائمة ، او مدى تناسب الأسئلة مع الوقت المخصص لكل مبحث ، مشيرا إلى تأكيد الطلبة ان جميع الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي وراعت مستويات الطلبة المختلفة والفروق الفدية بينهم.



وأكد على جميع الكوادر القائمة على تنفيذ إجراءات الامتحان بضرورة البناء على ما وصلت إليه الوزارة من تميز في عقد الامتحان من شفافية ، وعدالة و نزاهة ، وهيبة ،حتى أصبح محل تقدير واحترام الجميع.



كما تفقد الدكتور الذنيبات خلال جولته قاعات الامتحان التي تضم طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل ما من شأنه تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة لهم.



ولفت الدكتور الذنيبات إلى الانخفاض الملموس في عدد المخالفات التي تم رصدها في هذه الدورة الامتحانية ،والتي بلغت فقط 16 مخالفة ، في اليومين الماضيين ، عازيا سبب هذا الانخفاض إلى المستوى العالي لاستعدادات الوزارة لعقد الامتحان ، والمهنية في العمل التي وصلت إليها الكوادر القائمة عليه ، واستعداد الطلبة والتزامهم بتعليمات الامتحان وتعاون أولياء أمورهم والمجتمع المحلي مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بالبيئة الخارجية للقاعات.



و بين الدكتور الذنيبات ، أن نظام الرقابة الالكترونية على محيط ومداخل ومخارج المدارس التي يعقد فيها الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية ، أثبت كفاءة عالية في متابعة الامتحان ،ورفع مستوى الالتزام بتنفيذ إجراءاته.



وثمن الدكتور الذنيبات جميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان سواء من أبناء الأسرة التربوية ، أو الأجهزة المساندة لها من مؤسسات ، ووسائل إعلام.



وشملت الجولة التفقدية قاعات الامتحان في مدرسة ضاحية الأمير حسن الأساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا رافقه خلالها مدير التربية الدكتور عبد الكريم اليماني.