تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد قتلة الأردنيين بأمريكا.. فيديو

اخبار الاردن - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن مركز عمليات الوزارة يتابع مع السفارة الأردنية في واشنطن، الأنباء حول مقتل أردنيين اثنين في ولاية انديانا.



وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، في تصريح صحفي أمس الأول، فإن السفارة الأردنية تواصلت مع السلطات الأميركية المختصة ونحن بانتظار المعلومات الرسمية ونتائج التحقيقات الأولية في الجريمة.



وكانت الشرطة المحلية لمدينة انديانابولس الأميركية قد أكدت أنه تم قتل المواطنين الأردنيين وسيم سمور (34 سنة) وعامر شطناوي (36 سنة) خلال عملية سطو على مطعم يملكانه، ونشرت الشرطة فيديو سجلته كاميرات المراقبة يظهر فيه المهاجمون يخفون وجوههم ويغطون رؤوسهم، في خطوة للتعرف على المجرمين الذين لاذوا بالفرار دون أن يتم التعرف عليهم.