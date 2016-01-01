تفاصيل مقتل الأردنيين في اميركا.. فيديو

اخبار الاردن - اقدم مسلّحين اثنين على مهاجمة أحد المطاعم العربية الواقعة في مدينة انديانا بوليس الأمريكية , وقاما بقتل شابان عربيان قبل أن يهربا من المكان.

وفي التفاصيل , ورد الى قسم شرطة مدينة انديان بوليس اتصال عن وقوع جريمة قتل في احد المطاعم شرق المدينة , الاتصال كان من احد اقارب الضحايا الذي شعر بالقلق الشديد نتيجة اتصاله برقم المطعم وعدم الرد عليه من اي شخص, ليركب سيارته بعد ذلك الى المطعم ويجد الشابين مقتولين ... وعلى الفور توجه رجال الشرطة الى مكان الحادث.

وقال ضابط الشرطة الذي قدم تقريره عن الحادث , ان هناك شخصين قتلا في المطعم حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الأربعاء / 1 - 4 - 2017 / .

واضاف الضابط : لدينا هنا جثتين لشابين في العقد الثالث من العمر , أصيبا بجروح خطيرة نتيجة تعرضهما لعدة طلقات نارية من مسافة قريبة.

هذا وأكد قسم الخدمات الطبية في المدينة أن الشابان الّلذان يعملان في مطعم " Jordan’s Fish & Chicken " قتلا على الفور نتيجة اطلاق النار عليهما , وتبين فيما بعد أن الشابين من الجنسية الأردنية وهما / وسام سمّور - عمار الشطناوي /.

وخلال مؤتمر صحفي, قال السيد "ريتشارد ريدل" : لدينا شخصين قاما بانهاء حياة شابين من عائلة بريئة كانت تعمل بجد وتعيش حياة شريفة في أحد المطاعم الجميلة بالناحية الشرقية للمدينة.

وفي نقطة هامة جداً في هذه الجريمة, قام مالكوا مطعم Jordan’s Fish & Chicken بتقديم شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة الموجودة في المطعم, ويوضح هذا الفيديو المسجل كيفية وقوع الجريمة.

الفيديو يظهر رجلان ملثّمان يدخلان المطعم وبحوزتهما مسدسين يدويين ويقفزان من فوق الكونتر.

المشتبه بهما قاما بقتل الشابين / سمّور و شنتاوي / في الناحية الخلفية للمطعم, قبل أن يقفزا مجدداً الى صالة المطعم ويهربان من المكان.

أحد المشتبه بهما يرتدي معطف أحمر اللون, بينما يرتدي الآخر معطفاً أزرقاً.

هذا وتجزم شرطة مدينة انديانا بوليس أن أعمار المشتبه بهما بين العشرين والثلاثين, وأن الدافع وراء ارتكابهما لهذه الجريمة هو السرقة.

وبالعودة الى المؤتمر الصحفي, قال السيد ريتشارد ريدل بحزن : هؤلاء المجرمين كانوا عازمين على السرقة, ليس هناك شك في ذلك, فقد قدما الى المطعم وبحوزتهم اسلحة .... لم يكونا بحاجة الى قتل أحد.

وأضاف ريتشارد : السارقان ذهبا ليسرقا المال فتسببا بمقتل أبرياء.

وفي ذات السياق , صرح عامل سابق في المطعم ويدعى " جوناثان فلوريس " : لقد انصدمت بهذه الحادثة, عندما كنت اعمل هنا جاء هذان الشابان ولم يكونا يتكلمان الانكليزية بشكل جيد, لقد كنا نساعد بعضنا البعض , هما كانا يعلماني اللغة العربية وانا كنت اعلمهم الانكليزية ..... لقد كانا صديقان مقربان لي اكثر مما تتصورون, لقد كنا نمضي الكثير من الوقت سوياً من بدء العمل وفتح المطعم حتى اغلاقه.

روز كيكي وهي امرأة تملك صالون حلاقة مجاور للمطعم قالت : هذا موقف حزين جداً , نحن كنا مثل الأخوة والأخوات مع بعضنا .

هذا وتأمل شرطة مدينة انديانا بوليس أن يتعرف احد سكان المدينة على المشتبه بهما ويبلغان الشرطة قبل أن يقدما على ارتكاب جريمة جديدة .... فهما لازالا طليقين .

التحقيق لايزال مستمراً .... موقع تحت المجهر يرجو من ابناء الجالية العربية ممن يمتلكون أي معلومات حول هذا الحادث المؤسف أو ممن يتعرف على أحد المشتبه بهما الاتصال فوراً بمركز مكافحة الجريمة التابع لولاية انديانا على الرقم التالي :

317-262 تحويلة 8477

كما يتقدم موقع تحت المجهر بأحر التعازي لأُسر الفقيدين / وسام سمّور - عمار الشتناوي / في المهجر وفي وطنهما الأم الأردن ..... راجين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

الجدير بالذكرأن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أعلنت أنها تتابع مع السفارة الاردنية في واشنطن كافة التفاصيل حول هذه الجريمة.