حملات أمنية ونقاط غلق في عمّان والبحر الميت

اخبار الاردن - قامت الأجهزة الأمنية ليل الخميس بوضع نقاط غلق وحملات تفتيشية في العديد من مناطق العاصمة.

اخبار الاردن - قامت الأجهزة الأمنية ليل الخميس بوضع نقاط غلق وحملات تفتيشية في العديد من مناطق العاصمة.

اخبار الاردن - قامت الأجهزة الأمنية ليل الخميس بوضع نقاط غلق وحملات تفتيشية في العديد من مناطق العاصمة.

وقال مصدر أمني ان الهدف من الحملات القاء القبض على المطلوبين والخارجين على القانون.

وقال مصدر أمني ان الهدف من الحملات القاء القبض على المطلوبين والخارجين على القانون.

وقال مصدر أمني ان الهدف من الحملات القاء القبض على المطلوبين والخارجين على القانون.