الامن يضبط "لصة" متلبسة بسرقة منزل في ضاحية الرشيد
منذ 15 ساعة 40 دقيقة
اخبار الاردن - القت الاجهزة الامنية الخميس، القبض على سيدة اثناء قيامها بسرقة احدى المنازل بمنطقة ضاحية الرشيد، غرب العاصمة عمان.
السيدة المذكورة قامت بالتسلل الى امنزل اثناء نوم اصحابه، بدافع السرقة، وذلك من خلال كسرها نافذة "المطبخ"، الا ان احدى دوريات البحث الجنائي القريبة من المكان انتبه لها وتمكنت من القاء القبض عليها متلبسة.
وبين المصدر، انه تم تحويل السيدة "اللصة" الى المركز الامني وبوشر التحقيق معها تمهيدا لتحويلها الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.