الامن يضبط "لصة" متلبسة بسرقة منزل في ضاحية الرشيد

السيدة المذكورة قامت بالتسلل الى امنزل اثناء نوم اصحابه، بدافع السرقة، وذلك من خلال كسرها نافذة "المطبخ"، الا ان احدى دوريات البحث الجنائي القريبة من المكان انتبه لها وتمكنت من القاء القبض عليها متلبسة.