مواطنون يلقون القبض على شخص اقتحم مسجدا في الزرقاء

اخبار الاردن - ألقى مواطنون القبض على شخص اقتحم مسجدا في الزرقاء بعد أن قام بكسر زجاج إحدى نوافذه، وقاموا بتسلميه إلى الأجهزة الأمنية، وفق مصدر في مديرية أوقاف محافظة الزرقاء.



وقال المصدر إن مجاورين للمسجد استفاقوا صباح السبت إثر جلبة في مسجد خليل الرحمن، فوجدوا شخصاً دخل المسجد بعد كسر النافذة فتحفظوا عليه وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية، فحضرت قوة من مركز أمن جبل طارق وقامت باعتقاله.



وأضاف أن المعتدي ادعى أنه فر من اشخاص يلاحقونه فلم يجد إلا الاختباء في المسجد، فيما أظهرت التحقيقات معه انه فر من منزله وألتجئ الى المسجد للمبيت.