موظف الاوقاف "لهف" 85 الف دينار ومختلس "تذاكر الدخولية" لمسجد الشهيد

اخبار الاردن - افادت مصادرفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان الوزارة تقوم بالتحقيقات في حادثة صرف شيك لامام بقيمة 48 الف دينار واثناء التحقيق تبين ان الموظف في المالية قام بسحب 3 شيكات بمبالغ مختلفة وليس شيكا واحدا .



واعترف الموظف المعني بصرف شيكات بقيمة 48 الف دينار و17 الف دينار و 20 الف دينار وان ديوان المحاسبة اكتشف ذلك .

وبينت المصادر ان الوظف اعترف بذلك من العام الماضي وهو الان في السجن على قضية تتعلق بسحبه لأموال 'تذاكر الدخولية ' لمسجد الشهيد حيث كان يقبضها من موظفي المسجد ويسلمهم سندات قبض من دفاتر استلام لسنوات قادمة ليست أنية كي يطيل طريقة اكتشافها.

واشار المصادر ان الوزير والامين العام لم يوقعا على تلك الصروفات لان الصرف كان يتم وفقا لحساب صندوق الدعوة ولم يشمل التحقيق الوزير السابق لان غير معني بالحادثة .