"البوتاس" مستغربة من "المناجم والتعدين".. بيان

اخبار الاردن - استغربت شركة البوتاس العربية من تصرف النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين بعدم حضورها للقاء "مندوب التوفيق" المعين من قبل وزارة العمل،فيما برر النائب خالد زاهر الفناطسة أن الرفض جاء لعدم وقوف وزير العمل علي الغزواي على مسافة واحدة بين أطراف الخلاف.



وقالت شركة البوتاس في بيان صادر عنها السبت إن النائب خالد زاهر الفناطسة خالف قانون العمل الأردني، وذلك بعد إعلانه، كونه رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، عن عدم قبول النقابة مشاركة "مندوب التوفيق" المعين من قبل وزارة العمل لتسوية النزاع بالطرق الودية، ورفضه السير بإجراءات التوفيق حسب متطلبات القانون ، واعتبر ان الاضراب "وسيلة" لتحقيق مطالب النقابة، قائلا: " الاضراب لم نتخذه غاية بل وسيلة لتحقيق مطالبنا العادلة مُسيرين لا مُخيرين".



واستغربت شركة البوتاس وفق البيان "من تصرف النقابة غير القانوني وغير المسؤول وإصرارها على التصعيد و تنفيذ الإضراب بالرغم من البدء بإجراءات التوفيق، مبديةً تمسكها بالسير بهذه الإجراءات وحسب أحكام القانون".



وقالت الشركة في بيانها :إن ما حصل هو سابقة نقابية وتعتبر الأولى على مستوى العمل النقابي في الاردن فقد تم إضافة مطلب جديد يضاف للمطالب السابقة والذي يظهر نوعا جديدا من التصعيد وتعمد تعميق هوة النزاع ، وانذرت النقابة شركة البوتاس العربية ان يوم 17 من الشهر الجاري سيكون موعد لأضراب عام في الشركة. مع العلم بانه وحسب قانون العمل فإنه وطالما ان النزاع العمالي منظور امام مندوب التوفيق و/ او مجلس التوفيق و/او المحكمة العمالية، فإن اي إضراب او توقّف عن العمل يعتبر غير قانون ورتَّب القانون جزاءات على من يخالف ذلك".



وتابعت الشركة: "شركة البوتاس العربية وبمجرّد استلامها لإشعار الإضراب والتزاماً منها بأحكام قانون العمل التي رسمت الطريق الواجب اتباعها في حال نشوء مثل هذا النزاع ، اتبعت الإجراءات القانونية و خاطبت وزير العمل من أجل تسمية "مندوب توفيق" للنظر في النزاع العمالي مع النقابة حسب ما تنص عليه التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية وذلك بعد عدم تجاوب النقابة مع مقترحات الإدارة التنفيذية بالتوصل إلى إتفاق حول المطالب العمالية وإختيار النقابة لتصعيد الاجراءات من خلال التهديد بالإضراب في حال لم تقم الشركة بتلبية المطالب التي تقدمت بها النقابة والتي تتمثل بمنح العاملين علاوات وزيادات في الاجور والرواتب تتجاوز كلفها الاجمالية 20 مليون دينار ، كما تجدر الإشارة إلى جزء كبير من هذه الكلف ستتكرر بشكل سنوي على مدى خدمة العاملين مما يجعلها تصل إلى مئات الملايين من الدنانير على المدى الطويل ناهيك عن ان هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني ومخالفة للاتفاقيات العمالية والالتزامات التي وقعتها النقابة مع شركة البوتاس العربية في الاعوام الماضية. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الكلف السابقة للاتفاقيات العمالية التي وقعتها البوتاس مع النقابة خلال السنوات القليلة الماضية تجاوزت كلفها 120 مليون دينار. وكل ذلك يشير إلى أن الإتفاقيات العمالية غير المدروسة والمبالغ فيها ستشكل تحدياً مالياً كبيراً على شركة البوتاس العربية التي تتعرض لضغوطات مالية كبيرة بسبب تراجع الاسعار العالمية باكثر من 25 بالمائة في العامين الاخيرين وذلك نتيجة للتحديات والصعوبات التي تعصف بصناعة الأسمدة والتعدين عالمياً والتي إضطرت العديد من الشركات العالمية لتسريح العاملين وإغلاق المناجم ومن المتوقع أن تستمر تلك التراجعات على مدى الخمسة أعوام القادمة، كما شهد السوق الأردني تراجعات وتبعات غير مسبوقة لبعض الشركات العاملة في القطاع تمثلت بخسائر بمئات ملايين الدنانير وتخلُف عن دفع الرواتب والاجور والإخلال بالعديد من الإلتزامات التعاقدية مع الزبائن والدائنين وأمور أخرى عديدة إنعكست سلباً على البيئة الإستثمارية في المملكة."