اليرموك: خدعنا بورشة اللغة العبرية بالتعاون مع جهات إسرائيلية

اخبار الاردن - اعتبر عميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور زياد الزعبي أمس أن الجامعة تعرضت لنوع من الخديعة من قبل جهات "معينة"، عندما نظمت أخيرا ورشة اللغة العبرية، بالتعاون مع جهات إسرائيلية، وهي الورشة التي تعرضت الجامعة على إثرها لانتقادات حزبية وطلابية.

الزعبي صرح، عبر إذاعة "حياة إف إم" بأن اليرموك "عصية على التطبيع وأنها لا تقبل بأي تعاون أو تنسيق مع أية جهة صهيونية". متعهدا بأن هذه الحادثة "لن تتكرر ولن يتم أي تعامل بالمطلق مع هذه الجهات مستقبلاً".