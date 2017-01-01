الحباشنة: انا اول المتظاهرين بالشارع لاسقاط الحكومة ان لم يردعها النواب

اخبار الاردن - أعلن النائب صداح الحباشنة الأحد، أنه سيكون أول من ينزل إلى الشارع لاسقاط حكومة هاني الملقي، في حال فشل مجلس النواب في ردع الحكومة عن رفع الأسعار.



وقال الحباشنة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إذا ما فشل مجلس النواب في ردع الحكومة عن قراراتها برفع الأسعار فإنني سأكون أول المشاركين في مظاهرات شعبية لإسقاط الحكومة، لأن الشعب وهمومه وآماله أمانة في عنقي وأكبر من كل السلطات والمناصب والمكاسب".



وتابع الحباشنة: "إذا ما فشل المجلس المهيمن عليه من قبل السلطة التنفيذية في ردع الحكومة، فإنني سأكون في الشارع بين أبناء الشعب الذين حملوني أمانة تمثيلهم ولن اخذلكم بإذن الله".



وكانت حكومة الملقي، أعلنت توجهها، خلال اجتماع مع اللجنة المالية، الأحد، إلى فرض ضريبة المبيعات على سلع معفاة، وإلغاء الدعم عن اسطوانة الغاز والذي تراجع عنه الملقي في وقت لاحق، إضافة إلى رفع رسوم جواز السفر إلى 40 دينارا.



وتسعى الحكومة، إلى تعزيز إيراداتها الضريبية خلال عام 2017، ما يدفعها إلى فرض هذه الضرائب.



وهاجم الحباشنة الحكومة في الأسابيع الماضية متهما اياها بالتقصير الأمني والإعلامي على خلفية اعتداءات الكرك والتي استشهد فيها 14 شخصا.