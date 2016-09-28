مدعوون للتعيين.. اسماء

ونوه الديوان الى أنه على المدعوين من اقليم الشمال التواجد في مركز تدريب مهني بنات اربد/ بجانب مستشفى الأميرة رحمه ومن اقليم الوسط التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية/ طبربور شارع الاقصى ومن اقليم الجنوب التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في محافظة الكرك/ المرج خلف مبنى المحافظة في مبنى مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم/ بجانب مدرسة هزاع المجالي، وكما هو مبين أدناه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لحضور المقابله الشخصيه المركزيه وبالتاريخ والمكان المبين إزاء اسم كل منهم، مصطحبين معهم الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن التعيين.

ونوه الديوان الى أنه على المدعوين من اقليم الشمال التواجد في مركز تدريب مهني بنات اربد/ بجانب مستشفى الأميرة رحمه ومن اقليم الوسط التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية/ طبربور شارع الاقصى ومن اقليم الجنوب التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في محافظة الكرك/ المرج خلف مبنى المحافظة في مبنى مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم/ بجانب مدرسة هزاع المجالي، وكما هو مبين أدناه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لحضور المقابله الشخصيه المركزيه وبالتاريخ والمكان المبين إزاء اسم كل منهم، مصطحبين معهم الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن التعيين.

ونوه الديوان الى أنه على المدعوين من اقليم الشمال التواجد في مركز تدريب مهني بنات اربد/ بجانب مستشفى الأميرة رحمه ومن اقليم الوسط التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية/ طبربور شارع الاقصى ومن اقليم الجنوب التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في محافظة الكرك/ المرج خلف مبنى المحافظة في مبنى مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم/ بجانب مدرسة هزاع المجالي، وكما هو مبين أدناه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لحضور المقابله الشخصيه المركزيه وبالتاريخ والمكان المبين إزاء اسم كل منهم، مصطحبين معهم الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن التعيين.