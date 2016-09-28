مدعوون للتعيين.. اسماء
منذ 5 ساعة 48 دقيقة
اخبار الاردن - دعا ديوان الخدمة المدنية التالية أسماءهم مراجعته لحضور المقابلات الشخصية المركزية لحملة البكالوريوس والذين كان من المقرر اجراء المقابلات معهم بتاريخ 11و 14 - 12-2016 وأجلت بسبب الظروف الجوية حينها .
ونوه الديوان الى أنه على المدعوين من اقليم الشمال التواجد في مركز تدريب مهني بنات اربد/ بجانب مستشفى الأميرة رحمه ومن اقليم الوسط التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية/ طبربور شارع الاقصى ومن اقليم الجنوب التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في محافظة الكرك/ المرج خلف مبنى المحافظة في مبنى مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم/ بجانب مدرسة هزاع المجالي، وكما هو مبين أدناه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لحضور المقابله الشخصيه المركزيه وبالتاريخ والمكان المبين إزاء اسم كل منهم، مصطحبين معهم الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن التعيين.
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من ناحية أخرى دعا ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع عدد من الأجهزة الحكومية المرشحين التالية أسماؤهم وفقا لاحقياتهم التنافسية حسب تعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة وبواقع أربعة مرشحين لكل وظيفة أو العدد المتوفر من المتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية المركزية المقررة وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف ظهرا ، وحسب الأيام والمواعيد المحددة لكل وظيفة وفق البرنامج الزمني المبين أدناه ممن تقدموا بطلبات توظيف على إحدى وظائف الفئة الثالثة ، من خلال مكاتب العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل ، والتي قام الديوان بالإعلان عنها بالصحف المحلية وذلك بتاريخ (28/9/2016) ، التواجد في قاعات مديريات مؤسسة التدريب المهني وفق الإقليم الذي تتبع له المحافظة والمبين في الجدول التالي وحسب الأيام والمواعيد المحددة فيه سواء من الذكور أو الإناث ، لإجراء المقابلات الشخصية المركزية من قبل لجان المقابلات المركزية المشكلة لهذه الغاية .
مع ضرورة التزام المرشحين بالتواريخ والمواعيد المحددة بأدناه كلاً حسب وظيفته ، وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفاً عن التعيين ،علماً بأنه سيتم نشر أسماء المرشحين على موقع الديوان الالكتروني (www.csb.gov.jo) (ديوان-الخدمة-المدنية.الاردن) وعلى موقع الإعلانات الحكومية (www.advs.gov.jo) ، إضافة لإمكانية معرفة أسماء المرشحين من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 ، وسوف يتم لاحقا نشر أسماء الذين وقع عليهم الاختيار النهائي من قبل اللجان على موقع الديوان الالكتروني المشار إليه أنفا .
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