حالة الطقس ليومي الثلاثاء والاربعاء

اخبار الاردن - تبقى الأجواء نهار اليوم باردة بوجه عام، رغم حدوث ارتفاع على درجات الحرارة مُقارنةً بيوم أمس.



ووفق موقع "طقس العرب"، تظهر في الأجواء كميات من السحب المُتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في شمال ووسط المملكة، وقد تُثير الغبار والأتربة في مناطق السهول الشرقية.



أمّا في خليج العقبة فتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



اما ليلاً، فتكون الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض السُحُب العالية، وتكون الرياح خفيفة متقلبة الاتجاهات.



وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالاتي: غرب عمان: من 10 إلى 5، إربد: من 11 إلى 3، جرش: من 12 إلى 5، السلط: من 11 إلى 6، عجلون: من 9 إلى 3، الزرقاء: من14 الى5، المفرق: من 11 إلى 3، مأدبا: من 9 إلى 1، الكرك: من11 إلى 2، لطفيلة: من 11 إلى 3، معان: من 13 إلى 0، العقبة: من 18 الى8 والبحر الميت: من 20 إلى 14.



يوم غد الاربعاء، من المتوقع ان يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهارا، ويكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق، وبارداً فوق الجبال. وتكون الأجواء مستقرّة وغالباً صافية بوجه عام، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.