الملك يجري حوارات تمهيدية مع فريق ترامب خلال زيارته لأميركا

اخبار الاردن - كشفت مصادر سياسية مطلعة عن سلسلة لقاءات غير رسمية أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا مع عدد من قيادات فريق رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب دونالد ترامب الذي سيتسلم مهامه في الثلث الأخير من الشهر الحالي.



وأكدت المصادر أن اللقاءات المكثفة التي جرت خلال زيارة الملك غير الرسمية لأميركا مؤخرا، تناولت عددا من المحاور والقضايا على الصعيدين العربي والمحلي.



كما كشفت، أن الحوارات كانت فرصة لاستجلاء تصورات الإدارة الجديدة في تعاملاتها مع ملفات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الحرب على الإرهاب.



وفيما تناولت الحوارات الأردنية الأميركية جانبا من تطورات العلاقات الثنائية، أكدت المصادر أنها تناولت أيضا تطورات الأزمة السورية، والأزمة العراقية والواقع الميداني للحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وجهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.



وتوقفت المناقشات وفق تأكيدات المصادر المطلعة عند ملف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتداعيات السلبية المترتبة على الطروحات الأميركية التي أعلنت نواياها في نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.



وتناولت الحوارات الأردنية الأميركية التي حضرت جانبا منها السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار جانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالين الاقتصادي والأمني، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الداعمين للاقتصاد الأردني، إذ يقدر إجمالي المساعدات الأميركية للمملكة بنحو 1.6 مليار دولار.



وفيما توقعت المصادر، أن يعقد لقاء قمة يجمع الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي ترامب في واشنطن خلال الأشهر القليلة القادمة، قالت نفس المصادر إن اللقاء سيتزامن مع رئاسة جلالة الملك للقمة العربية في دورتها العادية التي ستجري في عمان نهاية آذار (مارس) المقبل، وهو ما سيمنح جلالته تفويضا عربيا للحديث في مختلف القضايا العربية الراهنة.الغد