حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة

اخبار الاردن - قال موقع طقس العرب الإلكتروني إن درجات الحرارة سترتفع بصورة طفيفة نهار غد، لتبقى قريبة من مُعدلاتها الاعتيادية في هذا الوقت من العام، فيما تكون الأجواء باردة في الجبال، وعلى نحو نسبي في بقية المناطق، كما تغطي سماء المملكة كميات من السحب العالية (غير ممطرة).



وأضاف الموقع ان الرياح صباحا، تكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



أمّا في خليج العقبة، فتكون الرياح: شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة، بينما تكون الأجواء في الليل باردة بوجه عام، مع ظهور سُحب منخفضة، مع احتمال تشكل الضباب فوق الجبال العالية والمناطق الشرقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.



وتكون الرياح غربية، مُعتدلة السرعة، وفق الموقع، كما ويحتمل تشكل الصقيع خاصة في المناطق الصحراوية.



أما درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة في شرق عمان: من 15 الى 7، غرب عمان: من 13 الى 5، إربد: من 14 الى 5، جرش: من 14 الى 6، السلط: من 13 الى 5، عجلون: من 12 الى 4، الزرقاء: من 16 الى 6، المفرق: من 14 الى 4، مأدبا: من 11 الى 1، الكرك: من 15 الى 2، الطفيلة: من 14 الى 3، معان: من 17 الى 2، العقبة: من 20 الى 9، البحر الميت: من 21 الى 16.



وتوقع "طقس العرب" انخفاض درجات الحرارة نهار غد، ويكون الطقس بارداً بوجه عام، ويكون الطقس ما بين غائم جزئياً إلى غائم غالباً بسُحُب مُنخفضة، ويُحتمل هطل أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط البلاد.



وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، أمّا في خليج العقبة، فتكون الرياح شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف.