البت باستئنافات "متشاجري الأردنية" الاثنين

اخبار الاردن - يبت مجلس عمداء الجامعة الأردنية، يوم الاثنين المقبل، في 7 استئنافات، تقدم بها، طلبة صدرت بحقهم قرارات فصل نهائي، لتورطهم في شجارات داخل الجامعة قبل نحو 6 أسابيع، وفق رئيسها الدكتور عزمي محافظة.



وقال محافظة، في تصريح لـ”الغد”، إن المجلس، شرع يوم الاحد الماضي في النظر بهذه الاستئنافات، تمهيدا للتقرير بشأنها.



وكان المعاقَبون بالفصل النهائي، تقدموا بطلبات استئناف للمجلس خلال المدة القانونية (15 يوما من تاريخ إصدار القرار) ونفذت نهاية الشهر الماضي.



وكان المجلس التأديبي وعمادة شؤون الطلبة، واستنادا لنظام تأديب الطلبة النافذ في الجامعة، وفي ضوء توصيات لجان التحقيق وقرارات المجلس التأديبي نفسه، فصلوا 10 طلاب فصلا نهائيا، و7 لمدة فصل دراسي و4 فصول، بينما عوقب طالب واحد بإنذار النهائي.



واتخذ القرار في الخامس عشر الشهر الماضي، في حين يمنح نظام التأديب حق تقديم الاستئناف لمن صدر بحقهم عقوبات الفصل النهائي لمجلس العمداء خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار.



وجاء في بيان صدر عن الجامعة وقتها أنه “وفي ضوء ما خلصت إليه هذه اللجان (التحقيق) من قرارات، أحيل طلبة للمجلس التأديبي، الذي بدوره نظر في التوصيات واستمع للمُحالين إليه، وأصدر عقوبة فصل نهائي بحق عدد منهم، تطبيقا للقوانين النافذة في الجامعة، وتأكيد التزام الطلبة بالأنظمة والتعليمات والسلوك القويم”.



وأبلغ المعاقَبون بما صدر بحقهم، عن طريق عمداء كلياتهم، كما أبلغ المسجل العام بالعقوبات لرصدها في ملفاتهم، وكذلك أولياء أمورهم والجهات الموفدة لهم إن وجدت.



وأكدت الجامعة أنها ستحقق مع من يثبت عليهم مستقبلا المشاركة في هذه المشاجرات في حال تم التعرف عليهم عن طريق الأجهزة الأمنية، أو أي طريق آخر، لينالوا العقوبة المستحقة.



وكانت مجريات التحقيق قد أشارت إلى أن هناك عددا ممن تورطوا في المشاجرات هم طلبة في جامعات أخرى، أبلغت جامعاتهم ونسق معها لاتخاذ إجراءات بحقهم، فيما ترك أمر الأشخاص المتورطين من خارج الجامعة للجهات الأمنية المختصة.