اعتقال 4 طلاب امتهنوا سرقة الإطارات في الزرقاء

اخبار الاردن - اعتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة الزرقاء 4 طلاب على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية امتهنوا سرقة "جنطات" إطارات المركبات، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن المتهمين كانوا يستخدمون مركبة نصف شاحنة الشبيهة بمركبات بيع الخضار وتوزيع الغاز، للبحث عن الجنطات الفاخرة وسرقتها بعد رفع المركبة ووضع طوب بناء أسفلها ومن ثم فك الإطارات وتركها مستندة على الطوب.

وأضاف أن مرتبات البحث الجنائي قامت بتتبع المتهمين بعد ورود شكاوى وألقت القبض عليهم تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء.