ضبط 4 كغم من مادة الجوكر بحوزة مسافر في مطار الملكة علياء

اخبار الاردن - أحبط موظفو جمرك مطار الملكة علياء الدولي/ الركاب تهريب أربعة كيلوغرامات من مادة الجوكر المخدرة مع أحد المسافرين.

وفي التفاصيل، ولدى إجراء عملية التفتيش الروتيني لأمتعة المسافر تم الاشتباه بإحدى الحقائب، وبعد التفتيش الدقيق للحقيبة تم العثور على مجموعة من الأكياس كانت مخبأة بصورة مريبة بشكل طولي داخل الحقيبة للتمويه على جهاز (الإكس راي) وعليها ملصق يشير إلى أنها مواد طبيعية تستخدم للزراعة، ولعدم قناعة موظفي الجمارك بهذه المواد والاشتباه بتصرفات المسافر والاشتباه بأن المواد المضبوطة مواد مخدرة تم استدعاء مديرية مكافحة المخدرات للتحفظ على المسافر وأخذ عينة لفحصها في المختبرات المختصة، وبعد الفحص والتحليل تبين بأن المضبوطات كانت عبارة عن بودرة الجوكر القاتلة (الحشيش الاصطناعي)، وجرى ضبط أصولي وتحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية.

يشار إلى أن الجمارك الأردنية، وضمن استراتيجيتها للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة، وضعت خطة لبناء القدرات المؤسسية الجمركية من خلال تأهيل الكوادر البشرية واستخدام أفضل الأساليب العلمية والعملية لمكافحة عمليات التهريب ومن ضمنها المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطن.(بترا)