الايجارات ترتفع بنسبة 6ر2 %

اخبار الاردن - ارتفعت اسعار مجموعة الايجارات خلال العام الماضي بنسبة بلغت 6ر2 بالمائة مصحوبة بارتفاع اسعار كل من السجائر والتبغ بنسبة 2ر3 بالمائة واسعار الخدمات الثقافية والترفيهية 2ر4 بالمائة، اضافة الى اسعار التعليم 9ر1 بالمائة.



وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة انه وبرغم ارتفاع اسعار تلك المجموعات، فقد انخفضت اسعار المستهلك (معدل التضخم) خلال العام الماضي بنسبة طفيفه بلغت 08ر بالمائة، مدفوعة بانخفاض اسعار مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 2ر10 بالمائة، والنقل بنسبة 9ر3 بالمائة، والوقود والانارة بنسبة 5ر4 بالمائة، والخضروات 5ر4 بالمائة.



كما ساهم انخفاض اسعار الالبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 6ر2 بالمائة، بتراجع اسعار المستهلك (معدل التضخم.)