ضبط سيدة مطلوبة بمليون دينار ومختفية منذ 6 سنوات

اخبار الاردن - قال مصدر أمني ان مديرية شرطة العقبة تمكنت من القاء القبض على سيدة مسجل بحقها عدة أحكام و قضايا أغلبها في النصب و الاحتيال وبذمتها حقوق مالية وصلت لما يقارب المليون دينار.

وأكد المصدرأنها كانت متوارية عن الأنظار منذ ما يزيد عن ست سنوات الا ان الجهود المشتركة بتكثيف البحث عنها أدت للقبض عليها.



وفي التفاصيل السيدة كانت تتوارى عن الأنظار طيلة السنوات السابقة إلا أن جهود مشتركة من رجال شرطة العقبة والتنفيذ القضائي والبحث الجنائي قادت لمكان تواجد الفتاة التي حاولت الهرب إلا انه تم القبض عليها اثناء استقلالها لمركبتها.