نائب سابق يكشف قيمة الراتب الشهري الحقيقي للوزير

اخبار الاردن - قال النائب السابق، سليم بطاينة، إن الوزير الأردني يتقاضى 10 الاف دينار كرواتب شهرية، داعيا الى تطبيق توجيهات الملك عبدالله الثاني بضرورة النظر برواتب المسؤولين وتخفيضها لتخفيف نفقات الدولة.

وقال البطاينة إن الوزير يتقاضى 5 الاف دينار راتبا شهريا بالإضافة الى شيك شهري آخر بنفس القيمة تصرف كمخصصات تحت مسميات مختلفة له.

من جهته دعا النائب نبيل غيشان، المسؤولين في الدولة الى تطبيق كلام جلالة الملك عبدالله الثاني، فيما يتعلق بتخفيض رواتب المسؤولين، والنظر في الخلل الكبير في هذا الموضوع.

وقال غيشان إن القضية ليست الرواتب فقط بل عمليات الهدر في الرواتب، لابد من إعادة النظر فيها، لان هناك خلل في الرواتب بين المسؤولين، والبدلات التي يتقاضها المسؤولين يجب إخضاعها لنظام الخدمة المدنية.رؤيا