اغلاق مصنع معسل بنكهة "البراز" في الزرقاء

اخبار الاردن - أغلقت كوادر مديرية صحة الزرقاء الخميس مصنعا لإنتاج المعسل بالشمع الأحمر بعد ثبوت نقص في الاشتراطات الصحية في التصنيع واكتشاف كارثة صحية في مادة المعسل .



مصادر مطلعة اكدت بأن الفحص المخبري الذي أجري على مادة المعسل، تبين وجود (براز جرذان) مختلط بالمعسل ، وقد تم وعلى الفور التحفظ على الكميات المنتجة لاتلافها حسب الأصول .



وختم المصدر قوله بأن ملف هذا المصنع حُول للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق صاحب المصنع وإعادة الكشف عليه بعد أن يقوم المصنع بتصويب اوضاعه بالشكل القانوني والصحي.