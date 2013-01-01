النائب غيشان: "مسؤول مطالب بـ250 مليون جيبوه اهم من ابو قتادة"

اخبار الاردن - دعا النائب نبيل غيشان الحكومة إلى جلب مسؤول – لم يسمه – خارج الأردن صادر بحقه حكم قضائي بالسجن 15 عاما على خلفية مطالبات بــ 250 مليون دينار ، بدلا من جلب أشخاص غير مهمين.

وقال غيشان :'هناك مسؤول خارج البلد مطالب بـ 250 مليون دينار ومحكوم بـ 15 عاما هذا يجب أن نحضره بدل أن نحضر شخص مثل أبو قتادة'.

وكانت بريطانيا، رحلت «أبوقتادة» إلى عمان، في يوليو/ تموز عام 2013، بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته، وتبرئته في وقت لاحق من التهم المنسوبة اليه.رؤيا