41 مرشحا يتنافسون على رئاسة وعضوية نادي "موظفي الأردنية"

اخبار الاردن - تجري الجامعة الأردنية، يوم الأربعاء المقبل، انتخابات رئاسة وعضوية الهيئة الإدارية لنادي موظفي الجامعة، حيث يبدأ المرشحون دعايتهم الانتخابية من صباح بعد غد الأحد وحتى مساء الثلاثاء المقبلين.



الانتخابات، التي ستبدأ عند الثانية عشرة ظهرا وتنتهي بالخامسة من مساء اليوم نفسه، يتنافس فيها 5 مرشحين لشغل مقعد رئاسة النادي، في حين بلغ عدد المرشحين لشغل مقاعد أعضاء الهيئة الإدارية وعددها ثمانية، 36 مرشحا.



رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، وخلال لقائه المرشحين وأعضاء لجان الإشراف على الانتخابات، أعرب عن أمنياته في أن يتم سير العملية الانتخابية بمنتهى اليسر والسهولة، تغلفها النزاهة والشفافية، وأن يكون كل فرد بحسب موقعه على قدر عال من تحمل المسؤولية وحفظ الأمانة.



من جهته، قال مقرر لجنة الانتخاب الدكتور أشرف العدوان إن عدد أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع من العاملين في الجامعة ومستشفاها والمتقاعدين والمستقيلين 5066 عضوا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص صندوق اقتراع لفرع الجامعة بمحافظة العقبة يشرف عليه لجنة مكلفة تسهيلا على الأعضاء الراغبين في الاقتراع والبالغ عددهم 55 عضوا.



وأكد أن اللجان المشرفة لن تسمح لأي ناخب بالإدلاء بصوته دون إبراز بطاقة إثبات شخصية، ولن تقبل بالتعريف أو التفويض عنه، وذلك لضمان سير العملية بمنتهى الشفافية والمصداقية.



وخلال اللقاء، أدى أعضاء لجان الاقتراع والفرز القسم القانوني أمام رئيس الجامعة.



يذكر أن نادي الموظفين، الذي تأسس العام 1973 ومقره داخل الحرم الجامعي، يعقد انتخاباته بحسب قانون الجامعة مرة كل عامين لانتخاب رئيسه وأعضاء الهيئة الإدارية الثمانية.