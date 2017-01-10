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احالات الى التقاعد في الصحة.. اسماء

منذ 16 ساعة 12 دقيقة
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احالات الى التقاعد في الصحة.. اسماء

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة بتاريخ 10/1/2017 وبناء على تنسيب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب احالة 18 طبيبا و 3 موظفين الى التقاعد لبلوغهم السن القانوني .. وتاليا الاسماء :



 



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