احالات الى التقاعد في الصحة.. اسماء

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة بتاريخ 10/1/2017 وبناء على تنسيب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب احالة 18 طبيبا و 3 موظفين الى التقاعد لبلوغهم السن القانوني .. وتاليا الاسماء :







