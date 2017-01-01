"الأمانة" تستحدث 1000 وظيفة العام الحالي

اخبار الاردن - استحدثت أمانة عمان الكبرى في موازنتها للعام الحالي ألف وظيفة ستقوم بتحويلها من نظام "المياومة إلى المقطوع" بعد رصد المخصصات المالية، بحسب المدير التنفيذي للموارد البشرية حاتم الحنيطي.



وقال الحنيطي لـ "الغد" إن مجلس الأمانة وافق في جلسة "الموازنة" على استحداث ألف وظيفة استنادا لجدول "التشكيلات" ورصدت المخصصات المالية لها في الموازنة، مبينا أن عدد المحولين في آخر أربعة أعوام بلغ نحو 5500 موظف وموظفة.



وكانت "الأمانة" أعلنت "أول من أمس الخميس عن قائمة التحويلات الوظيفية التي جرت استنادا لموازنة العام 2016 والتي بلغ عددها ألف موظف وموظفة.



وتقول الأمانة إن "التحويلات للعام 2017 ستكون استنادا إلى أسس التحويل المعمول ولن تكون إرضائية لأي طرف، بل لجميع الموظفين المستحقين"، مشيرة إلى أن المخصصات المالية لعملية التحويل تلك "رصدت في موازنة العام الحالي 2017، ومتماشية مع توجهات الحكومة في التثبيت، وستخضع رواتب المحولين لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ".



وستقوم الأمانة بإجراء مقابلات مع مستحقي التحويل، "تبصرهم بحقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، فسيوقع على نموذج تعهد".



وبينت أن تحويلات الموظفين اعتمدت على أسس وتعليمات تحقق العدل والمساواة بينهم كانت أقرتها الأمانة سابقا، وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة.



ولفتت إلى أن الإدارة العليا الحالية في "الأمانة" أخذت على عاتقها تحسين أوضاع موظفيها ومستخدميها الوظيفية والمعيشية، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم.