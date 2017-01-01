بيان للمتقاعدين العسكريين
منذ 7 ساعة 54 دقيقة
اخبار الاردن - اصدر عدد من المتقاعدين العسكريين البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين ) صدق الله العظيمَ ، آية 6 سورة الحجرات .
أبناء الشعب الاردني ، من الذنيبة الى المدّورة ومن الكرامة الى كرامة العز، تحية الاخاء والانتماء تحية المواقف التاريخية .
في زمن تستعر فيه المنطقة بنار ملتهبة، يسعى البعض لجرّنا اليها، وزجّنا معهم دون وجه حق، لتحقيق أجندات مشبوهة ومصالح ضيقة آنية نعرفها جميعاً.
نحن المتقاعدين العسكريين من مختلف الرتب التي تشرفنا بها في كخدمة الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، نؤكد للجميع عدم صلتنا لا من قريب أو من بعيد، ببيان صدر باسمنا يوم الجمعة الموافق 13 كانون الثاني 2017 ، حول توقيف عدد من الأشخاص .
وفي هذا الوقت الحرج الذي تعيشه المنطقة والوطن , يحاول البعض اقتناص الفرص، وتسجيل المواقف باسمنا، وعليه فاننا نؤكد على ما يلي :
1- ما زلنا على العهد والقسم في الدفاع عن الوطن والولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة .
2- دعوة أبناء الشعب الاردني كافة الى رص الصفوف، وتفويت الفرصة على كل ساعٍ لفوضى أو خراب.
3- نحن أبناء هذا الوطن، فداء للوطن وجاهزون لتحمل المزيد ، ولن نسمح للفوضى أن تعم .
4- دعوة السلطات القضائية الى محاسبة كافة الاطر غير الشرعية على استخدام اسم المتقاعدين العسكريين، وتشويه صورتنا أمام الرأي العام لتحقيق مآرب نعرفها .
حمى الله الوطن من كل شر ومن كل ساع لخراب ودماؤنا فداء ترابك يا أردن
صدر في عمان
الجمعة 15 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 13 كانون الثاني 2017
المتقاعدون العسكريون
1-الفريق الركن المتقاعد / علي الخالدي
2-اللواء الركن المتقاعد / خلف ثليج الشرعة .
3-الدكتور اللواء الركن المتقاعد / اسماعيل الشوبكي .
4-الدكتور العميد الركن المتقاعد / غازي الخضيري .
5-عميد ركن متقاعد / محمد سالم المطاوع .
6-عميد ركن متقاعد / جميل خلف الجريري .
7-الدكتور العميد المتقاعد / حسين الطراونة .
8-العميد المتقاعد الركن / جمال عليا العدوان .
9-الدكتور العميد الركن المتقاعد / ابراهيم الزواهرة.
10-الدكتور العميد المتقاعد / سامي العموش .
11-عميد درك متقاعد / فيصل الزعبي .
12-عميد متقاعد / احمد موسى المحارمة .
13الدكتور العقيد المتقاعد / محمد شريف الشريدة .
14- عقيد مهندس متقاعد / محمد الرفاعي
15-العقيد الركن المتقاعد / عمر محمد الحصان .
16-العميد المتقاعد / محمد راجي الزعبي .
17-عقيد ركن متقاعد / محمد عبد الله الطلافيح .
18-عقيد متقاعد / فايز كايد الحتان .
19-عقيد متقاعد / احمد الخلايلة .
20-عقيد متقاعد / محمد سالم الطهراوي .
21-عقيد متقاعد / صايل العواملة .
22-عقيد ركن متقاعد / رياض ابراهيم العميان .
23-عقيد ركن متقاعد / نايل عبد الحميد العويمر .
24-عقيد ركن متقاعد / خالد برجس المعيدي .
25-عقيد متقاعد / نائل محمد القطارنة .
26-عقيد متقاعد / برهان الفاعوري .
27-عقيد ركن / مفلح بشر الزواهرة
28-الدكتور المقدم الركن المتقاعد / محمد عبد الكريم الزيود .
29-المقدم المتقاعد / عودة احمد الدعجة .
30-مقدم متقاعد / سليمان الخوالدة .
31-مقدم متقاعد / عبد الله جروح الخضير / رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين للواء الموقر .
32-مقدم ركن متقاعد / عوض حمود الخضير .
33-مقدم متقاعد / سرور عبد القادر العمري .
34-مقدم متقاعد / خلف وادي الخوالدة
35-مقدم متقاعد / ممدوح المحارمة .
36-مقدم متقاعد / عبد الحفيظ العايد .
37-مقدم متقاعد / حسين مصطفى الشرفاء .
38-مقدم متقاعد / محمود حسين العميان .
39-مقدم متقاعد / ابراهيم نزال العجالين .
40-مقدم متقاعد / ابراهيم محمد العميان .
41-مقدم متقاعد / جهاد عبد الكريم الرويضان .
42رائد متقاعد / ابراهيم خلف العميان .
43-رائد متقاعد / ابراهيم سلامة الملاجي .
44-رائد متقاعد / عبد الله الطهراوي .
45-رائد متقاعد /عادل عبده طبيشات
46-نقيب متقاعد / سالم صالح العريمي .
47-نقيب متقاعد / ياسر حمد الله الطلافيح .
48-نقيب متقاعد / عبد الله ابراهيم الطلافيح
49-ملازم أول متقاعد / خلف سالم التعمري .
50-ملازم اول متقاعد / محمد عودة العميان .
51-ملازم أول متقاعد / خالد محمد الطلافيح ,
52-ملازم اول متقاعد / محمود فرحان مهيرات .
53-ملازم متقاعد / علي محمد محجوب .
54-ملازم متقاعد / محمد فهد العميان ,
55-ملازم متقاعد / تيسير حمد الله الطلافيح .
56-ملازم متقاعد / محمد احمد الزيود
57-وكيل اول متقاعد / عواد ضيف الله المرشد .
58-وكيل اول متقاعد / مشعل سليم الحماد .
59-وكيل اول متقاعد / محمد يوسف العجارمة .
60-وكيل اول متقاعد / حامد سالم الرديني .
61-وكيل اول متقاعد / عمر ياسين معلا .
62-وكيل اول متقاعد / مخلد عبيد الصاروم .
63-وكيل اول متقاعد / مشعل حمود الجبور .
64-وكيل أول متقاعد / عايد علي الحناحنة .
65-وكيل اول متقاعد / صلاح ضيف الله النعيمات .
66-وكيل اول متقاعد / فراس عبد الله بني خالد .
67-وكيل اول متقاعد / علي فاضل العجارمة .
68-وكيل اول متقاعد / خالد محمود الصعوب .
69-وكيل اول متقاعد / زيد الهقيش .
70-وكيل اول متقاعد / خالد علي العميان .
71-وكيل متقاعد / نزار محمود معلا .
72-وكيل متقاعد / احمد محمد سلامة .
73-وكيل اول متقاعد / فرج عبدالرحمن الزواهرة
74-وكيل اول حمود محمود الزواهرة
75-عريف متقاعد / زيد توفيق الحماد .