اسرار مقتل "مطلقة" على يد شقيقها في شارع الجامعة الاردنية

اخبار الاردن - وجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي سلطان الشخانبه تهمة القتل العمد مع سبق الغصرار لقاتل شقيقته أمام إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة عمّان، وفق مصدر مقرب من التحقيق.



وقال المصدر ان القاتل البالغ من العمر 25 عاما اقدم على قتل شقيقته البالغة من العمر 43 عاما والمطلقة أيضا منذ فترة ، وقطعت بها الاتصالات باستثناء والدتها، التي شاهدت جريمة مقتلها أمام عينها حينما طلبت المغدورة اللقاء بها.



واشار المصدر إلى أن المغدورة كانت قد حددت موعدا للقاء والدتها امام المستشفى الا ان المغدورة ووالدتها تفاجأتا بوجود القاتل الذي تمكن من طعن شقيقته 5 طعنات مدعيا ارتكابه الجريمة بداعي الشرف.



وبين المصدر ان القاتل خلال التحقيق معه ادعى بانها كانت تتسبب بمشاكل للاسرة والتي حاولت العائلة ان تساعدها بالطلب منها ان تتوقف عما كانت تفعله الا انها لم تستجب لطلب العائلة.

وأقامت المغدورة لوحدها في بيت استاجرته.



وقرر المدعي العام توقيف القاتل 15يوما على ذمة القضية في مركز الاصلاح والتاهيل.رؤيا