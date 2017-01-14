الوفيات 2017-1-14
منذ 6 ساعة 35 دقيقة
اخبار الاردن-
- هناء محمد راغب الشرع - عيرا ويرقا
- الحاج عبدالله عايد الجندي - دابوق
- الحاجة نجمة علي الاحمد المصالحة - داميا
- إنزهار أحمد محمود الحموري - الزرقاء الجديدة
- الحاجة روحية عبدالرحيم ياسين أشمر النتشه - طريق المطار
- الحاج فيصل صبحي أحمد القاضي - عبدون
- الحاج حابس علي ذياب الغنميين الشوبكي - الهاشمي الجنوبي
- عيسى صالح طعمه بطارسة - خلدا
- خليل نظمي عبدالجبار ابو خليل - المقابلين
- الحاج محمد ابراهيم الحاج محمد المهنا – حي الكمالية
- فاتنة طه حسن ابو الهيجاء – شارع الاردن
- هيشان عبد الرحمن الهيشان الفاعوري – ديوان الفواعير
- فهيمة ابراهيم الملاح – مرج الحمام
- رمزي سليم صالح الشعيني - الفحيص
انا لله وانا اليه راجعون