الفنان العربي الأكثر تأثيراً في الشارع: ليس من تتوقعون

اخبار الاردن - امتلئ العالم العربي بعشرات الفنانين والنجوم الذين يتمتعون بشهرة واسعة ولهم تأثير كبير على جمهورهم، وفي أوقات كثيرة على التوجهات السياسية والاجتماعية في بلادهم.



لكن رغم حصول البعض على شهرة كبيرة جداً، فإن تأثيرهم في السنوات الأخيرة بدأ يتراجع، وذلك بسبب فورة مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر أسماء جديدة للفنانين الذين لهم تأثيرهم على الشباب.



أخيراً نشر موقع "أرابيان بيزنس" قائمته لـ"قائمة الشباب العرب الأكثر تأثيراً في العالم تحت سن 40". القائمة ضمّت عدداً من رجال الأعمال والناشطين العرب. لكنها ضمّت أيضاً عدداً من الفنانين. وكان اسم الفنان والمنشد اللبناني/ السويدي ماهر زين في رأس القائمة لناحية الفنانين.



ماهر زين هو رمز الموسيقى الإسلامية، وأحد أبرز المنشدين حول العالم وأشهرهم. ويتمتّع زين بشعبية واسعة بين الشباب في العالم العربي، وأيضاً بين المسلمين في العالم الغربي، حيث إنه ينشد بأكثر من لغة، من الإنكليزية والعربية، إلى الفرنسية والتركية وغيرها. كما أنّه يتمتع بتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي من حيث عدد متابعيه الكبير جداً.



(العربي الجديد)