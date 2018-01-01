رئيس برشلونة ينهي الجدل حول رحيل ميسي

اخبار الاردن - طمأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني جماهير فريقه، السبت، بأن النادي سيقوم بتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بارتوميو للتلفزيون الكتالوني: “لا ينبغي أن يكون هناك عصبية، أريد تهدئة الجميع، هناك محادثات على مستوى شخصي وإنها مسألة وقت. عندما يكون هناك شيٌء جديٌد سنشرحه”.

وأضاف: “ميسي يريد البقاء هنا، ونحن نريده أن يجدد تعاقده وهذا أمرٌ مهمٌ للنادي ولبرشلونة. عندما يتفهم شخصان بعضهما البعض لا بد أن تكون النهاية سعيدة وأتمنى أن يعتزل في النادي”.

وتابع: “لا يمكنني شرح التفاصيل لأننا نتحدث مع الأشخاص التابعين له، هو أفضل لاعب في العالم ونحن نريده أن يبقى، فهو سعيد هنا، ولكن يجب أن نقوم بكل شيء بهدوء، التجديد أساسي للنادي”.

وينتهي عقد ميسي الحالي في 2018 وسيكون حرًا لمناقشة عقود من أندية أخرى خلال 12 شهرًا إذا لم يتمكن برشلونة من تمديد عقده.

وبسؤاله حول جدول زمني للمفاوضات قال بارتوميو: “كلما كان أقرب كان أفضل، ولأطمئن الأشخاص يمكنني القول إننا نتحدث مع ميسي على مستوى شخصي، فهو لاعب كرة قدم مذهل، فهو القائد والأفضل في العالم”.

وكشف بارتوميو عن وجود محادثات جارية لتمديد عقود مارك أندريه تير شتيغن حارس المرمى، وإيفان راكيتيتش لاعب خط الوسط، لكن لا توجد حتى الآن مفاوضات مع لويس إنريكي المدرب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم.