اجواء ماطرة نهار الاحد وصقيع ليلا

اخبار الاردن - تستمر الفرصة مُهياة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار- بمشيئة الله- في بعض المناطق الشمالية والوسطى مع ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، في حين تسود أجواء غائمة جزئياً في عموم المناطق خلال ساعات النهار.