اجواء ماطرة نهار الاحد وصقيع ليلا
منذ 12 ساعة 4 دقيقة
اخبار الاردن - تستمر الفرصة مُهياة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار- بمشيئة الله- في بعض المناطق الشمالية والوسطى مع ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، في حين تسود أجواء غائمة جزئياً في عموم المناطق خلال ساعات النهار.
وبحسب " طقس العرب "يكون الطقس بارداً في عموم مناطق المملكة مع بقاء درجات الحرارة حول مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.
أما ليلاً، تسود أجواء باردة في عموم المناطق، ويتوقع تشكل الصقيع في أجزاء من البادية والسهول الشرقية والجبال الجنوبية، مع ساعات الليل المُتأخرة ، إضافة إلى تشكل الضباب الكثيف وذلك في البادية الشرقية.