"اسرائيل": الحل مع الفلسطينيين على "الطريقة الاردنية"

اخبار الاردن - اعتبرت مصادرعبرية ان الطريق الوحيدة للوصول الى "السلام" مع الفلسطينيين فقط من خلال المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة ،وذلك على "الطريقة الأردنية والمصرية"التي اسفرت عن التوصل لاتفاق تاريخي مع الكيان.