"اسرائيل": الحل مع الفلسطينيين على "الطريقة الاردنية"
منذ 12 ساعة
اخبار الاردن - اعتبرت مصادرعبرية ان الطريق الوحيدة للوصول الى "السلام" مع الفلسطينيين فقط من خلال المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة ،وذلك على "الطريقة الأردنية والمصرية"التي اسفرت عن التوصل لاتفاق تاريخي مع الكيان.
وأكدت المصادر أن هذا مؤتمر باريس لن يلزم "إسرائيل" بالتوصيات التي سترشح عنه.
ولفتت المصادر ، لافتة الى ان 'الادعاء بأن كل ما هو خلف حدود 1967 هي أرض فلسطينية ليس صحيحا، وفيه واقعية وستؤدي الى طريق مسدود".
ورفضت المصادر ذاتها توصيف حائط (البراق) و"الحارة اليهودية" بالقدس (الشرقية) بأنها أراض فلسطينية محتلة.
مترجم