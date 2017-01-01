"الخدمة المدنية" يمدد استلام وثائق التوظيف حتى الخميس

اخبار الاردن - قرر ديوان الخدمة المدنية تمديد فترة استلام الوثائق الناقصة والهويات الشخصية المحدثة لأصحاب طلبات التوظيف حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل .



وقال رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات في بيان أمس السبت، إن الديوان وضمن استعداداته لإصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2017 نهاية الشهر الجاري، وبعد مراجعة وتدقيق بيانات طالبي التوظيف، قام بإرسال رسائل (SMS) لحوالي 7 آلاف طالب توظيف لغايات تزويده بصورة محدثة عن بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات والتي يتطابق فيها مكان اقامة صاحب طلب التوظيف مع بيانات دائرة الاحوال المدنية وفقاً لأحكام المادة (4) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها والتي تشير لاعتماد قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتحديد مكان اقامة اصحاب طلبات التوظيف، إضافة الى إرسال حوالي 750 رسالة لأصحاب طلبات التوظيف لغايات تزويده بالوثائق الناقصة والتي لم يتم ارفاقها بنموذج طلب التوظيف.



وأشار الى انه وفي حال لم يقم صاحب طلب التوظيف بإرفاق صورة محدثة عن بطاقة الهوية الشخصية او الوثائق الناقصة المطلوبة فسيتم إيقاف اجراءات التعيين في حال تم ترشيحه، مبيناً ان الديوان يحرص على ديمومة تحديث ومراجعة بيانات قاعدة طلبات التوظيف لديه حفاظاً على حقوق المتقدمين وتعزيزا لمفهوم العدالة وتكافؤ الفرص.