لا حل للمجالس البلدية المنتخبة

اخبار الاردن - نفى مساعد الأمين العام لوزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الابراهيم حل المجالس البلدية المنتخبة وتعيين رؤساء لجان.

وأكد الابراهيم انه لم يتخذ اي قرار لغاية الان بحل المجالس وان الامر بحاجة الى تنسيب من وزير البلديات الى مجلس الوزارء لحل المجالس وهذا لم يحدث لغاية الان.

واشار الى ان الأسماء المنشورة على بعض المواقع بتعيين رؤساء لجان هي تشكيلة قديمة تعود لعام 2011 .

وأكد الابراهيم انه لا يمكن حل المجالس البلدية ما لم يتم الاعلان عن موعد الانتخابات بشكل رسمي.