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إحالات إلى التقاعد من مختلف الوزارات.. أسماء
إحالات إلى التقاعد من مختلف الوزارات.. أسماء
منذ 8 ساعة 5 دقيقة
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اخبار الاردن
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على احالة عدد من الموظفين في عدد من الوزارات والدوائر الرسمية الى التقاعد.. وتاليا الاسماء :
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