انفجار سيجارة الكترونية تفقد شابا أسنانه وتشوه وجهه.. صور

اخبار الاردن - اثارت حادثة وقعت لشاب في الولايات المتحدة الامريكية بعد انفجار سيجارة اكترونية في وجهه، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود العديد من الموطنين، الذين يستخدمون هذه "سيجارة".

زكانت سيجارة الكترونية قد انفجرت في وجه شاب امريكي ما عرضه لجروح خطيرة في وجهه بالاضافة الى فقدانه لاسنانه.

وقال الشاب اندرو هول وهو من سكان ولاية أوريغون :" ادخلت لقسم العناية المركزة بالمستشفى بعد انفجار سيجارة الكترونية بوجهي، لقد فقدت سبعة اسنان وتعرضت لحروق على الوجه والعنق، وتم اجراء عمليات جراحية لازالة قطع بلاستيك من فمي وحلقي".

وأضاف هول :" اشتريت السيجارة لمساعدتي على ترك التدخين، وكنت أشعر بانها تساعد على ذلك، لكنني تعرضت لمفاجأة سيئة بعد انفجارها بوجهي، لم اكن اتوقع ذلك".

ويؤكد أنه التزم بتعليمات استخدام السيجارة، حيث كانت البطارية بشكل جيد وكنت اضع السيجارة بمكان خاص للحفاظ عليها واواظب على صيانتها.